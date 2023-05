L'aps 'Una mano amica' ha la sua sede, la ministra Locatelli: "Siete una comunità speciale, un esempio per gli altri territori"

Alla presenza del ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli, dell’europarlamentare Massimo Casanova e di autorità civili, militari e religiose, è stata inaugurata ieri a Lesina la sede dell’associazione 'Una mano amica', associazione di promozione sociale impegnata da 15 anni sul territorio sui temi delle diverse abilità.

“Un risultato storico” secondo il sindaco Primiano Di Mauro “che origina dalla volontà di dare la giusta dignità ad una realtà straordinaria”. I locali sono stati ceduti a titolo gratuito all’esito di un bando di evidenza pubblica. “Testa e cuore, come dico sempre” ha affermato un Di Mauro visibilmente emozionato, per il quale “se si vuole fare qualcosa e costruire una comunità perfettamente integrata, semplicemente lo si fa. Gli strumenti ci sono e questa ne è la riprova. Ringrazio l’onorevole Casanova per esserci sempre vicino in questo percorso, dandoci una grande mano in tutti i sensi”.

Taglio del nastro in piazza Moro, dove sono situati i locali. Locatelli ha elogiato il lavoro svolto: “Quando ho accettato l’invito, pensavo di trovare ragazzi speciali. Invece ho trovato un’intera comunità speciale”, ha affermato la titolare delle Disabilità. “La forza di questa comunità siete voi. Vi assicuro che non è scontato. Il confronto spesso non c’è in altre realtà. Dovrebbero prendervi ad esempio anche in altri territori. Presto sarò all’Onu a parlare di quello che facciamo qui in Italia. Abbiamo un mondo del terzo settore ed un associazionismo straordinario, che non vuole sostituirsi alle istituzioni ma che vuole contare”, ha concluso Locatelli.