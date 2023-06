Le associazioni unite ripuliscono Parco Pantanella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nei giorni scorsi, l’associazione La Via della Felicità di Foggia ha organizzato un incontro a Parco Pantanella per rimuovere i rifiuti abbandonati, in vista anche della settimana della Giornata Mondiale per l’Ambiente. All’iniziativa si sono unite anche altre associazioni e gruppi tra cui ASD ARS Club di Giovanni Scopece, La Locanda dei Ragazzi, l'Associazione Ginnastica Artistica IFun. In totale il gruppo ha raccolto più di una ventina di sacchi tra cui moltissima plastica, cartacce, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro e molto altro. Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità ricorda che: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso da cui è ispirata l’iniziativa. L’unione di tanti cittadini, grandi e piccoli, è un ottimo segno del buon messaggio di rispetto ambientale che si sta diffondendo anche nella città di Foggia e rende orgogliosi allo stesso tempo gli stessi partecipanti che sanno di dare il buon esempio e di rispettare la propria città. Le iniziative continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com . Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Foggia Tel: 349.809.2540 Email: laviadellafelicitafoggia@gmail.com