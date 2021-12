Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Mattinatella: chiude al traffico la Statale 688

Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Mattinatella, chiusa al traffico la Statale 688 - 'Variante di Mattinata'. A partire da mercoledì 15 dicembre, infatti, la direttrice sarà provvisoriamente chiusa al traffico dal km 3,000 al km 9,935 in corrispondenza del comune di Mattinata, in provincia di Foggia. Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha richiesto ad Anas, l’autorizzazione per poter procedere all’avvio dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Mattinatella. Pertanto, al fine di poter eseguire le attività in piena sicurezza, il traffico veicolare sarà deviato sulle viabilità di Statale 89 e sulla Provinciale 53 tutti i giorni compresi i festivi. Il completamento dei lavori è previsto per lunedì 4 aprile 2022.