Manutenzione della pavimentazione sulla SS655 'Bradanica': limitazioni al transito tra Foggia e Ascoli Satriano

Dalla giornata di oggi, Anas avvierà i lavori per la manutenzione del manto stradale lungo la SS 655 "Bradanica" tra Foggia e Ascoli Satriano (dal km 0 al km 20) in entrambe le direzioni.

Per consentire l'esecuzione delle suddette attività sarà attivo un restringimento alternato della carreggiata in entrambe le direzioni. Nel dettaglio e a seconda delle esigenze di cantiere, saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia o sorpasso con un limite massimodi velocità di 30 km/h. Gli interventi saranno attivi tutti i giorni fino a giovedì 12 novembre 2020.

