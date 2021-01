La Asl rifà il look alle postazioni del 118: più dignitosi e accoglienti per gli operatori sanitari, si parte da Serracapriola

La postazione di Emergenza Territoriale 118 di Serracapriola si arricchisce di spazi idonei, accoglienti e funzionali. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del piano seminterrato della sede dei servizi aziendali di Corso Italia dove saranno realizzati i locali di servizio, completi di spogliatoi, destinati agli operatori del 118 e un archivio per le pratiche amministrative.

La struttura, di proprietà della Asl Foggia, ospita, oltre alla postazione 118, il Cup, il consultorio, l’ufficio Igiene, gli ambulatori e gli uffici amministrativi. I lavori, finanziati con fondi aziendali, saranno conclusi entro un mese.

La direzione ha avviato una ricognizione di tutte le 42 postazioni 118 distribuite sul territorio per verificare lo stato degli immobili e programmare analoghi interventi di ristrutturazione e adeguamento in modo da rendere i locali più dignitosi e accoglienti per gli operatori sanitari.