Lavori in mare sulla condotta sottomarina di Mattinata: tecnici subacquei specializzati e zona interdetta a traffico e sosta di unità navali

Dal 19 aprile la ‘Nuova Oceanus Orsa srl’ con sede a Trani sta effettuando lavori di manutenzione ordinaria alla condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione gestito da acquedotto pugliese ricadente nell’area esercizio depurazione (Aed) Lotto 4, del Comune di Mattinata, consistenti in verifica e ispezione condotta e opere annesse; pulizia del sistema di diffusione, degli organi di manovra; manutenzione della boa terminale e ispezione e manutenzione del sistema di ormeggio.

Le operazioni oggetto dell’intervento sono eseguite esclusivamente dagli operatori tecnici-subacquei specializzati con l’ausilio dell’unità navale (battello pneumatico) M/b ‘Orca’ 1BL 457, e della M/n ‘Templare’ 2ML 472, disponibile nell’area dei lavori per intervenire prontamente in caso di necessità e per il mero trasporto delle attrezzature e del personale dipendente dell’impresa proprietaria del mezzo nautico.

Sino al termine dei lavori, di trenta giorni, la zona di mare è interdetta al transito e alla sosta di qualsiasi unità navale, alla pesca in qualsiasi forma praticata, e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare, ivi compresa l’attività subacquea.

Costituiscono eccezioni al divieto le unità navali e gli operatori subacquei della ditta impegnata nei lavori in questione, le unità della guardia costiera e delle forze di polizia, nonché militari in genere, in ragione dei loro compiti istituzionali.

E’ fatto obbligo alle unità navali in genere e a tutte le persone (compresi i subacquei) di mantenersi a distanza di sicurezza non inferiore a metri 300 (trecento) dalla zona di mare individuata e di prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle persone impegnate nelle attività di cui trattasi.