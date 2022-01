La Statale 89 tra Vieste e Mattinata si rifà il look: asfalto nuovo, limitazioni e limite velocità ridotto a 30 km/h

Proseguono gli interventi di Anas per la riqualificazione e il ripristino delle pavimentazioni stradali. A partire da giovedì 27 gennaio (e fino al giovedì 31 marzo prossimo), in tratti saltuari, la strada statale 89 Garganica, saranno attivi dei restringimenti della carreggiata, dal km 105,000 al km 145,870, tra i territori comunali di Vieste e Mattinata.

Per consentire l’avanzamento delle lavorazioni in piena sicurezza, il transito veicolare sarà disciplinato dall’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri. Le limitazioni saranno attive nei giorni festivi e prefestivi, con un limite della velocità ridotta a 30 km orari in corrispondenza delle aree cantieri.