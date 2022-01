Riduzione della pressione idrica, interventi di Aqp da Cagnano a Vieste: "Razionalizzare i consumi"

Sono cominciati questa mattina sul Gargano gli interventi di Acquedotto Pugliese per il miglioramento del servizio idrico in alcuni comuni del promontorio del Gargano. Dalle 7 e fino alle 14, a Cagnano Varano, per consentire l’esecuzione dei lavori, è stato necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica. Analogo provvedimento a Carpino, ma dalle 13 alle 20. Domani 26 gennaio toccherà a Rodi Garganico dalle 13 alle 20. Il 27, dalle 7 alle 14, a Vico del Gargano. Dalle 13 alle 20 a San Menaio. L'ultimo intervento a Vieste, il 28 gennaio, dalle 7 alle 14.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi. Per informazioni: numero verde 800.735.735, www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”). Twitter, account @AcquedottoP. Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.