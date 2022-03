Acquedotto pugliese, nuove opere e lavori di manutenzione in quattro comuni

Proseguono senza sosta i lavori di AqP nei comuni della provincia di Foggia. Il 4 aprile tocca a San Marco in Lamis con l’inserzione di nuove opere dell’Acquedotto pugliese per i lavori di miglioramento del servizio idrico, per consentire i quali sarà necessario ridurre la normale pressione idrica il 4 aprile, per sei ore dalle 8 alle 14. Stesso tipo di lavori ad Ascoli Satriano e stesso orario di intervento, ma il 5 aprile.

Qui i disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Nello stesso giorno, dalle 8 alle 6, per 22 ore, a Torremaggiore, per i lavori di riparazione di una perdita sulla condotta sub-urbana Dn 550 adiacente alla sp 46. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Dalle 14 alle 20 toccherà a Orsara di Puglia, dove per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione.

“Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi”