A Foggia tornano le lauree in presenza, applausi e abbracci al dipartimento di Studi Umanistici: "E' una grande emozione"

Tornano le sedute di laurea in presenza per l'Università di Foggia. Questa mattina, le prime proclamazioni dal vivo dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria in corso. La testimonianza di due studentesse: "E' una grande emozione sedersi di nuovo tra questi banchi". E sul fronte della sicurezza: "L'università ha organizzato i percorsi e viene rispettata la distanza di sicurezza: sono impeccabili"