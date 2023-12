Anarchia in Stazione e lavori in orari di punta. I tassisti: "Non si può lavorare in una città allo sbando"

I disagi determinati dalla chiusura di via Conte Appiano, nel tratto compreso tra via Torelli e via Spalato in programma dalle 7 alle 17, unitamente a tutta una serie di divieti e chiusure stabiliti per via degli eventi natalizi, sta creando qualche problemino perlopiù ai tassisti di Foggia, diciassette quelli regolari in città. "Non è possibile farli in questo periodo e bloccare la viabilità, che per il nostro lavoro è essenziale, peraltro in orari di punta".

Tuttavia le maggiori criticità per chi opera nel settore del trasporto passeggeri si verificherebbero davanti alla stazione di Foggia, per la presenza, oltre che di molti tassisti abusivi, anche di auto parcheggiate in doppia e tripla fila o addirittura davanti alle postazioni riservate ai taxi: "I clienti poi si lamentano con noi, ma spesso non riusciamo nemmeno a partire".

Questa situazione si ripercuote tanto sulla serenità di chi opera nel settore quanto sulla qualità e precisione del servizio garantito all'utenza: "Noi accompagniamo persone negli ospedali, diversamente abili nelle strutture, utenti in aeroporti o in stazione. Il tempo per noi è fondamentale. Non abbiamo corsie preferenziali. Con questi presupposti com'è possibile lavorare bene in una città di 150mila abitanti. La città è allo sbando perché lo vogliamo noi".