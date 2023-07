Il lago di Varano è in pericolo, il sindaco si incatena: "Non resterò fermo a vederlo morire"

Ha deciso di rimanere incatenato in mezzo al lago di Varano, nell'attesa che qualcuno dia delle risposte concrete e soddisfacenti in merito alle numerose criticità in cui versa il bacino costiero, l'ultima in ordine di tempo, il preoccupante stato dell'acqua, la cui limpidezza è ormai un ricordo.

È la protesta indetta stamani dal sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo, annunciata con un breve video diffuso sui social: "Resterò qui fino a quando non verrà qualcuno a darci delle risposte per la risoluzione di tutte le problematiche del lago, per la sua vita, per il ciclo biologico, per quelle che sono le attività produttive e turistiche", spiega.

La protesta ha dei destinatari ben precisi: "Contro l'amministrazione regionale sorda, contro tutte le persone che pensano che la Laguna non sia importante, se non per i comuni di Cagnano, Carpino e Ischitella. Non resterò fermo e immobile a vedere un lago morire in questo modo".

Queste le dichiarazioni dell'on. Giandiego Gatta e del consigliere regionale Napoleone Cera di Forza Italia: “Vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà al sindaco di Cagnano, Michele Di Pumpo, che ha denunciato l’inerzia della Regione Puglia rispetto alle gravissime criticità che affliggono il lago di Varano. Cagnano, Carpino e Ischitella non lo meritano. Non ci sono più attività produttive e non c’è possibilità di esercitare alcuna attività. Il settimo lago d’Italia ed il più grande del Mezzogiorno è abbandonato a se stesso, senza che si realizzino i necessari interventi di dragaggio e quelli per frenare il fenomeno dell’insabbiamento: quest’ultimo, come è noto, determina il deterioramento della qualità delle acque, la diminuzione della biodiversità, l’aumento dell’inquinamento e tanto altro. È evidente, quindi, che manchi del tutto un programma di riqualificazione per rimettere in moto anche l’economia che ruotava attorno alla risorsa naturalistica. Un patrimonio che il territorio merita di riavere e che per colpa della Regione resta ai margini”.