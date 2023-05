Sorrisi e musica tra i pazienti di Oncologia del Policlinico 'Riuniti' con i volontari de Il Cuore Foggia

Continuano le novità del Il Cuore Foggia, l’associazione di clowndottori guidata da Jole Figurella. Per mantenere alta la qualità e la professionalità degli interventi, senza limitare la creatività, l’associazione propone attività di musicoterapia, in collaborazione con l’esperto Michele Bonfitto. Il volontario, il 19 maggio scorso, ha attivato il primo laboratorio di musicoterapia nel reparto di Oncologia del Policlinico Riuniti di Foggia.

"Si ringraziano – sottolinea Jole Figurella - il Prof Landriscina e il personale del reparto per la grande accoglienza e il direttore generale Pasqualone per la sensibilità e disponibilità nei confronti dei volontari e verso le nuove attività proposte dai clowndottori. Il nostro primo obiettivo resta l’umanizzazione della cura. La musica è senza dubbio l’arte più completa e sublime, attraverso cui è possibile aprire canali sensoriali e ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, alleviando i sintomi e riducendo le emozioni negative di pazienti, familiari e caregivers, favorendo la resilienza e facilitando la comunicazione emotiva”. La Musicoterapia fornisce sollievo e permette di comunicare laddove le parole non arrivano, regalando emozioni uniche ed irripetibili in altro contesto.

“Un percorso interattivo di musicoterapia recettiva – continua Jole Figurella - ha coinvolto i pazienti del reparto oncologico già dalla sala d’attesa, riuscendo a sdrammatizzare l’ansia prima del trattamento grazie a tamburelli, bonghetti e xilofono. Un intervento svolto con professionalità da Michele Bonfitto, cantautore, musicoterapia e counselor formato in musicoterapia a Bari e certificatosi a livello Europeo, con un tirocinio svolto presso una prestigiosa realtà di formazione degli Stati Uniti”. Al termine dell’intervento i pazienti hanno espresso le loro sensazioni attraverso un aggettivo che potesse racchiudere l’attività svolta. I laboratori presso il Policlinico di Foggia continueranno nei prossimi giorni sia in oncologia che nei reparti pediatrici.