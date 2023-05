Grande successo per la 'La via delle Spezie', a Foggia un evento unico che ha conquistato il pubblico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Grande successo per “La via delle Spezie”, il viaggio sensoriale tra gusto e olfatto che ha debuttato a Foggia per la prima volta. Un evento unico nel suo genere dove olfatto e gusto si sono incontrati in modo magico e inusuale: lo scorso mercoledì 26 aprile presso Il Salotto delle Fragranze di via Conte Appiano, 8 si è infatti tenuto questo appuntamento gratuito nato dalla collaborazione tra Il Salotto delle Fragranze, secondo punto vendita di Daniela e Valeria De Flumeri di Profumi e Balocchi e il Tè itinerante, format promosso da Dominique Dellisanti e Fabiola Marchet.

L’EVENTO | “La via delle spezie” nasce come un evento singolare in cui olfatto e gusto si sono incontrati. Odori, fragranze, profumi, spezie e sentori, sono stati i protagonisti di un viaggio sensoriale capace di regalare emozioni uniche. “È stata una serata magica – questo il commento a caldo di Daniela De Flumeri – ed è stato questo quello che ho sentito da tutti i partecipanti al momento del saluto. Abbiamo ricreato l’ambientazione per ogni tema olfattivo e riprodotto la magia solo attraverso il profumo: Lui è “colui che tutto puote”. Il profumo ha un alto potere evocativo e può trasportarci ovunque. Vi aspettiamo al prossimo evento, a breve le nuove date”. La collaborazione con Il Tè itinerante è nata da un’affinità di intenti come l’idea di rappresentare il rituale del té associando cultura e convivialità in modo itinerante attraverso scenari insoliti e suggestivi.

IL RITUALE DEL TE | Cultura e amicizia con Tè è lo slogan che racchiude il senso del Tè itinerante progetto nato a Milano ma esportato poi ovunque ci siano luoghi particolari e insoliti in cui abbandonarsi al piacere de rituale del tè dove l’eleganza strizza l’occhio agli infusi pregiati serviti in deliziose porcellane. Per questo motivo il progetto è sbarcato a Foggia presso Il Salotto delle Fragranze. “Il concetto del tè itinerante si fonda sul concetto di bellezza per questo motivo si sposa alla perfezione con il mondo raffinato ed emozionante dei profumi – ha spiegato Dominique – che hanno avuto un filo conduttore anche con i tè che sono stati degustati in occasione dell’evento, in un viaggio sensoriale che evoca mondi lontani attraverso odori e sapori”. Da sempre pioniere degli eventi promotori della cultura olfattiva in città, le sorelle De Flumeri scelgono un progetto come quello del Tè itinerante per promuovere la profumeria artistica che ritorna protagonista in un evento che sublima l’incontro tra profumi e sapori. Esperienze creative che seppur diverse si sono incontrate da mosse dalla passione per il tema e per la cura dei dettagli.

LA PARTNERSHIP | L’evento è stato promosso da Il Salotto delle Fragranze, secondo punto vendita delle sorelle De Flumeri, in collaborazione con Il Tè itinerante. Dopo gli studi in Francia, Daniela e Valeria De Flumeri portano in città la profumeria di nicchia offrendo ai propri clienti fragranze realizzate da nasi specializzati e da maestri artigiani. A differenza della profumeria tradizionale, le fragranze artistiche non seguono la moda del momento. I profumi sono opere d’arte capaci di interpretare emozioni impalpabili in viaggi sensoriali olfattivi. Diventano il “vestito” di ogni persona in quella combinazione unica che sboccia tra le materie prime naturali e l’incontro con la pelle di chi lo indossa. Dal 1998 Profumi e Balocchi è un punto di riferimento per chi desidera fragranze uniche e alta profumeria per la skincare e la bellezza del proprio volto ma soprattutto per chi ama viaggiare con i sensi attraverso “passeggiate olfattive” alla scoperta del profumo giusto per sé. Da qui anche le attività di divulgazione della cultura olfattiva che affiancano le attività di vendita di Profumi e Balocchi, il punto vendita di via della Repubblica 85 a Foggia e il secondo punto vendita di recente apertura, Il Salotto delle Fragranze. Proprio quest’ultimo, su via Conte Appiano 8 a Foggia è quello presso cui si è svolto l’evento La via delle spezie che rappresenta un lussuoso angolo profumato dove ospitare eventi e momenti divulgativi dedicati alle essenze, rappresentando una realtà unica sul territorio