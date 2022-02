La Via della Felicità di nuovo in azione: un’altra area verde della città ripulita dai volontari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Anche questo week-end i volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono ritrovati nei pressi del Parco Volontari per la Pace per un intervento di raccolta rifiuti. Ormai da mesi il gruppo di cittadini, porta avanti iniziative di questo tipo al fine di prendersi cura dell’ambiente. Durante l’ultimo intervento i volontari hanno raccolto una quindicina di sacchi di immondizia, tra cui plastica, bottiglie di vetro, cartacce, grucce, vestiti abbandonati, cartoni e molto altro. Si tratta comunque di rifiuti non biodegradabili che deturpano l’ambiente emanando anche cattivi odori. La parte buona di Foggia dice no all’abbandono di rifiuti anche nel più piccolo spazio verde e rilancia la sua azione invitando coloro che fossero interessati ad unirsi per dare un contributo piccolo ma importante. Marina, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare un suggerimento della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che disse: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.” Ecco perché i volontari, che aumentano sempre di più, vogliono invitare tutta la cittadinanza a unirsi all’iniziativa così da dedicare qualche ora alla settimana per prendersi cura delle aree verdi della città. Chiunque desideri partecipare può chiamare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com . Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Foggia Tel: 349.809.2540