'La via della felicità' accoglie due nuovi volontari e prosegue la sua attività: doppio intervento per ridare decoro alle vie della città

Cartacce, pacchetti di sigarette, mascherine, pentole, cerchioni, un tablet, scarpe e anche dei gratta e vinci. Questo è il bottino che nel week-end i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno raccolto. Sabato 19 Marzo i volontari si sono incontrati davanti all’Istituto Comprensivo “De Amicis” in Via Edmondo de Amicis a Foggia. Mentre, Domenica 20 Marzo l’incontro è stato davanti alla scuola Secondaria “G. Bovio” in Via Mastelloni. Il gruppo vuole dare il benvenuto ai nuovi volontari Francesco e Angela. Lo scopo di queste iniziative è quello di organizzare delle raccolte rifiuti nelle aree verdi della città, nelle vie, nei parchi e nelle piazze, così da ridare un po’ di decoro a queste zone e dare il buon esempio per una maggiore consapevolezza di rispetto ambientale. Infatti, moltissimi cittadini, anche giovanissimi, hanno ringraziato i volontari per il loro intervento e hanno richiesto maggiori informazioni per poter partecipare alle prossime attività.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini di Foggia, ricordando le parole della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.” Per partecipare alle iniziative chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Foggia