‘La spremuta per la vita’ a Vico del Gargano: Cna e Airc insieme per sostenere la ricerca sul cancro

Anche quest’anno la Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media impresa si schiera a sostegno della ricerca oncologica al fianco della Fondazione Airc e partecipa all’iniziativa “Le arance della salute”, dedicata alla prevenzione attraverso le sane abitudini.

Simbolo della campagna è l’arancia rossa, frutto ricco di antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Quest’anno il sostegno si fa ancora più importante con una specifica iniziativa organizzata da Airc in esclusiva con Cna: ‘La spremuta della salute’.

All’iniziativa aderisce anche la Cna Foggia con due giorni di eventi in programma durante le celebrazioni di San Valentino a Vico del Gargano (qui il programma completo). Domenica 12 e martedì 14 febbraio, in Piazzetta Terra, i soci della Cna, saranno presenti per far gustare ai visitatori una succosa spremuta di arance al costo di un 1 euro, di cui 50 centesimi saranno donati all’Airc.

Un gesto concreto per dare forza al lavoro dei ricercatori e proteggere la salute di tutti. A San Valentino contribuisci anche tu con una "spremuta per la... vita". I fondi raccolti durante la campagna contribuiranno al finanziamento di circa 5.000 ricercatori al lavoro per rendere il cancro sempre più curabile.