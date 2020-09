'La serenata' di San Marco in Lamis, i versi di 'Affaccete Mari' rifanno il look alla scalinata delle radici e tradizioni

E' stata inaugurata venerdì 4 settembre 'La serenata', la scalinata della tradizione frutto del lavoro dei bambini e degli animatori del centro estivo promosso e organizzato dalla Coop. Cantieri di Innovazione Sociale e dall’amministrazione comunale con l’ausilio tecnico e professionale dei servizi sociali comunali ed in collaborazione con le associazioni JA, Arci, Agesci, proloco di Borgo Celano, Village Park e Coppa di mezzo.

I centri estivi sono partiti a metà luglio e hanno visto la partecipazione di oltre 80 bambini tra i 3 e i 14 anni e sono stati sostenuti dal comune di San Marco e da l’impresa sociale “Con i Bambini”.

Organizzati due centri estivi, uno a San Marco e uno a Borgo Celano che tra attività ludiche, laboratori, escursioni hanno permesso ai bambini di rinforzare relazioni e sviluppare competenze non formali.

Una delle attività è stata la conoscenza del territorio, anche attraverso la riqualificazione di beni comunali, come nel caso della scalinata.

E' stato scelto uno dei brani simbolo della tradizione sammarchese, “Affaccete Marì”, una serenata d’altri tempi e sullo sfondo un grande amore appassionato e rispettoso. Un ritorno alla tradizione non come un rimpiangere il passato ma come memoria storica che resta imponente a far parte delle nostre vite.