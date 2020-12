Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Scuola San Lorenzo e la Chiesa San Paolo Apostolo insieme per una azione concreta di aiuto verso gli altri! E’ un Natale dedicato ai bisognosi quello del 2020. Quest’anno la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia San Lorenzo dell’Istituto Comprensivo Statale da Feltre Zingarelli di Foggia ha voluto lanciare un messaggio speciale in questo Natale “particolare”. Le insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria hanno attuato un percorso trasversale di Educazione Civica che ha permesso di lavorare sullo sviluppo di competenze in materia di “Cittadinanza” relative al possedere le skill che consentano, sin da bambini, di agire da cittadino consapevole e responsabile, partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese. Le parole che hanno accompagnato l’arrivo del Natale 2020 a San Lorenzo sono state: legalità, solidarietà, rispetto, comprensione delle regole di convivenza civile, ma il valore aggiunto è dato dall’accoglienza portata in qualsiasi attività e in qualsiasi luogo e tempo.

Le insegnanti, i collaboratori e i genitori di tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria San Lorenzo hanno donato pacchi con beni di prima necessità a persone in difficoltà economica a causa anche della crisi economica dovuta alla pandemia e tutti gli alunni hanno donato balocchi ai bambini bisognosi per allietare questi giorni di festività. Gli alunni nelle loro letterine per Babbo Natale invece di pretendere regali, hanno chiesto di poter aiutare la gente donando cibo e giochi ai meno fortunati.

Un compito di realtà, una dimostrazione concreta di vicinanza a chi ha meno possibilità! Questo 2020, cambia forma, abbiamo voluto stare accanto e abbracciare a distanza i cittadini più sfortunati. Zucchero, farina, sale, olio, pasta, passate di pomodoro, panettone come simbolo delle festività sono stati donati alla Chiesa San Paolo Apostolo di Foggia, alla presenza del parroco Don Antonio Menichella. La Scuola San Lorenzo e la Chiesa San Paolo Apostolo insieme per una azione concreta di aiuto verso gli altri!

