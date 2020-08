Le Tremiti piangono 'Zorro'. Addio a Vincenzo Attanasio: muore a 86 anni, dopo una vita spesa per il mare

'Zorro' non c'è più. Le Isole Tremiti piangono Vincenzo Attanasio. A darne notizia è la redazione della Riserva Marina, con un commosso messaggio di commiato.

"Persona straordinaria Vincenzo Attanasio, per tutti "Zorro", scomparso all'età di 86 anni lasciando un grande vuoto nella nostra comunità. A Tremiti gli volevamo bene tutti: grande lavoratore, persona squisita, impossibile non essergli amico, difficile non ricordare il suo rapporto con il mare, elemento che ha contraddistinto la sua vita", si legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un grande lavoratore, irascibile, ma di cuore - racconta Gabriele Carta, custode di tante storie -. Caronte per molti anni, prima ancora pescatore. Un carattere duro come la sua vita ma determinato e forte, da qui il soprannome di Zorro. Perdiamo un grande personaggio e un grande uomo di mare che ha scolpito il nostro cuore", conclude