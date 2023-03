Omaggio alla memoria di Rocco Grilli: la sala consiliare porterà il nome dell'amato sindaco

Castelluccio Valmaggiore omaggia la memoria del compianto Rocco Grilli, il sindaco che ha progettato e atteso i lavori di rifacimento della Sala Consiliare del 'suo' Comune, prima di lasciare sgomenta la sua comunità scomparendo prematuramente lo scorso giugno, durante il mandato da primo cittadino.

Sarà sabato 11 marzo la data scelta per l’inaugurazione della Sala, che prevederà la cerimonia di intitolazione dell’assise castelluccese (nella foto in basso) proprio a lui, l’amato sindaco Grilli. A partire dalle 16,30, alla presenza della famiglia, del sindaco facente funzioni Michele Giannetta, dei consiglieri comunali, dipendenti dell’ente e autorità si svolgerà l’omaggio alla memoria del compianto sindaco di Castelluccio Valmaggiore, per il quale è attesa una straordinaria partecipazione di amministratori dei Comuni limitrofi, associazioni, ex sindaci e assessori, che hanno condiviso con lui l’avventura politica e umana e che vogliono condividerne il personale ricordo.

Rocco Grilli era stato rieletto nel 2019 con enorme consenso, dopo l’elezione a sindaco nel 2004 e la riconferma nel 2009. Amministratore equilibrato e preparato, stimatissimo per la mitezza, l’educazione e la gentilezza che lo hanno sempre contraddistinto, riconosciutagli da più parti, a livello istituzionale e non solo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming su You Tube e condivisa sui canali social del Comune.