Interruzione idrica a Manfredonia, lavori di Aqp per l'approvvigionamento delle Tremiti

In arrivo disagi per i residenti ella zona portuale di Manfredonia. Acquedotto Pugliese, infatti, comunica che martedì 23 maggio dalle 9 alle 15 verrà sospesa la normale erogazione idrica nella zona Molo di Ponente.

L’interruzione è una conseguenza dei lavori che Aqp effettuerà per la manutenzione di organi di manovra e per la sostituzione dei contatori a servizio dell’approvvigionamento idrico per le Isole Tremiti. I disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Per ridurli al minimo, Aqp raccomanda di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. Per informazioni in tempo reale è possibile chiamare il numero verde 800.735.735.