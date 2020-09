Finalmente i lavori di via Trinitapoli: al via il rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza dell'arteria

Anche se con un leggerissimo ritardo rispetto alla tabella di marcia, i lavori di rifacimento del manto stradale di via Trinitapoli sono cominciati martedì scorso. Un intervento atteso da tempo dalle decine e decine di automobilisti che ogni giorno raggiungono la zona Asi per lavoro; ma anche dai commercianti e dagli abitanti della zona.

Durante i quindici giorni, durata del cantiere, la strada sarà interdetta alla maggior parte del traffico. Solo abitanti e commercianti vi potranno accedere. Il resto verrà deviato su via del Mare e riportato su via Trinitapoli come la segnaletica provvisoria indica.

Come spiega il consigliere comunale Francesco Morese, con delega ai Lavori pubblici, il costo dei lavori pari a 210mila euro non graverà direttamente sulle casse comunali perché l’amministrazione è riuscita ad intercettare dei fondi ministeriali: nello specifico si tratta di soldi che il capo agli affari interni del ministero dell’Interno ha destinato ai comuni per investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale.

Oltre al rifacimento del manto stradale, la spesa comprende anche il potenziamento dell’illuminazione, la ricollocazione a livello strada di tutti i tombini, la cartellonistica e spese generali quali iva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità, collaudo, spese di pubblicità e commissioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La messa in sicurezza prevede anche l'installazione di sistemi di rallentamento visivi, di rilevatori della velocità e della messa in sicurezza delle alberature adiacenti alla strada.