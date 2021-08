Sopralluogo della Provincia all'incrocio della morte: "La segnaletica esiste, realizzaremo rotatoria"

Soprallugio all’intersezione stradale tra la Sp. 32 ed Sp142 (ex Statale 16 Ter) del presidente della Provincia Nicola Gatta

All'indomani dell'ennesimo incidente stradale e rispetto all'appello di Don Dino Aloia, il presidente della Provincia precisa che con riferimento all’intersezione stradale tra la Sp. 32 ed Sp142 (ex Statale 16 Ter), si tratta di una problematica che richiede una soluzione definitiva.

Questa mattina con i tecnici della Provincia Nicola Gatta ha espletato un sopralluogo congiunto per una maggiore comprensione dello stato dei luoghi alla ricerca delle soluzioni più adeguate. "In ogni caso, visto il notevole incremento di traffico che attraversa il suddetto incrocio, in accordo con gli uffici provinciali, ad horas, si provvederà al rifacimento del manto stradale nei pressi dell’incrocio e sarà potenziata la segnaletica".

Gatta spiega che dal sopralluogo è emerso che l’incrocio è segnalato con la segnaletica verticale che distingue la strada con "diritto di precedenza" e quelle con "preavviso di dare la precedenza", "il che comporta l'obbligo di ridurre la velocità vista anche la prossimità della rotatoria della Statale 16 Adriatica di recente realizzazione, per cui, sia il traffico proveniente dalla suddetta rotatoria che quello diretto sulla medesima è tenuto a rallentare la velocità come prescrive il codice della strada" scrive.

Il presidente della Provincia aggiunge: "Grazie ad una proficua concertazione con i sindaci del territorio sarà predisposto un progetto di miglioramento con la realizzazione di una rotatoria o altra soluzione tecnica ritenuta opportuna, previa acquisizione della necessaria provvista finanziaria. Sulla su esposta problematica appare inutile ogni sterile polemica, meglio sarebbe essere propositivi per cercare di trovare una soluzione che sia un bene per l’intera collettività" conclude.