Sempre più studenti scelgono l'Uni Fg, ma servono maggiori servizi: aule e trasporti insufficienti

“Siamo in attesa, fiduciosi su quello che potrà fare per l’Unifg”. Parole semplici, quelle con le quali il rettore Lo Muzio ha mandato agli archivi la conferenza stampa a margine del primo incontro istituzionale con la sindaca Maria Aida Episcopo, ma che celano tanto altro. Perché il percorso che intraprenderà la prima cittadina non potrà prescindere da un costante interlocuzione con l’Università di Foggia, finalizzata al raggiungimento di risultati concreti.

Risultati che dovranno consentire all'Ateneo di dar prosecuzione ai molteplici progressi conseguiti negli ultimi lustri, riconosciuti dalla stessa sindaca: "Sono sotto gli occhi di tutti i salti di qualità della nostra università che si è attestata sui podi nazionali per la qualità della ricerca, della didattica e della offerta formativa sempre più variegata e imponente, tanto da raccogliere gli interessi degli studenti provenienti dalle più disparate macroaree di formazione secondaria superiore".

Un Ateneo che cresce, che allarga a dismisura il ventaglio dell'offerta formativa, accogliendo un numero sempre maggiore di iscritti, come ha rimarcato il rettore Lo Muzio. Ma anche i servizi dovranno essere allo stesso livello. Ed è lì che emergono le criticità che la nuova sindaca e la sua futura squadra di governo saranno chiamati a fronteggiare.

Spazi e trasporti, sono i due nodi cruciali, evidenziati anche dalla presidente del Consiglio degli Studenti dell'Unifg Emanuela Vocino: "Alla Città del Cinema ci sono ben 4 corsi di laurea, il servizio navetta attivato dall'Università non basta. Gli studenti sono tanti, l'università si sta ampliando e con essa stanno aumentando anche le iscrizioni". Per non parlare della cronica mancanza di spazi che costringe molto spesso gli studenti a peregrinare tra i dipartimenti, disagi acuiti per chi non è automunito. Istanze che la sindaca ha recepito e sulle quali si discuterà in un incontro con il consiglio degli studenti, chiesto dalla Vocino e subito accolto dalla sindaca.

Insomma, c'è da fare molto per venire incontro alle esigenze degli studenti: "Vanno implementati i trasporti che dalla stazione o dagli scali principali della città possano accompagnare gli studenti con facilità alle sedi universitarie dislocate in tutto il territorio cittadino".

L'analisi della sindaca ha coinvolto anche i fuorisede, per i quali andrà implementato il numero di posti dedicati, con l'auspicato supporto della Regione: "Ci piacerebbe anche poter creare dei partenariati fattivi con i nostri esercizi commerciali per avere delle agevolazioni o una scontistica particolare dedicata al mondo studentesco. Per tutto questo la casa comunale è aperta all'Università di Foggia".

E a proposito di spazi, ha aggiunto: "Per onestà intellettuale voglio vedere mappato perfettamente tutto il patrimonio dell'ente. Sto avendo ripetuti tavoli tecnici per avere contezza obiettiva e onesta di quel che è possibile fare e non fare. Ci saranno sessioni ad hoc nelle quali affronteremo l'argomento degli spazi per l'ente, i cittadini e le istituzioni che insistono nel territorio" .