Geografia giudiziaria, Lucera incrocia le dita ma la riapertura di un solo presidio non basta

Audizione per il monitoraggio della mozione presentata da Antonio Tutolo sulla geografia giudiziaria in Capitanata. Il tema è stato discusso ieri, 3 luglio, in seno alla VII Commissione presieduta da Joseph Splendido.

La mozione, approvata il 18 gennaio 2022, i chiedeva al governo regionale di impegnarsi in sede di conferenza delle Regioni per rivedere la distribuzione delle sedi in provincia di Foggia, superando le difficoltà create dalla soppressione del tribunale di Lucera e delle altre sedi della provincia, in particolare quella di Rodi. Garganico.

Sullo stato dell’interlocuzione in sede di Conferenza delle Regioni è intervenuto il segretario generale della Presidenza Roberto Venneri, il quale ha riferito della difficoltà di reperire la documentazione relativa alle discussioni già effettuate nella competente commissione della Conferenza, a seguito dell’avvicendamento negli uffici ministeriali nel secondo semestre 2022.

Venneri ha però aggiunto che, avendo contattato il segretario generale della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, gli sia stato assicurato che la commissione affari istituzionali ha incardinato il documento relativo alla mozione, inviato nuovamente il 27 giugno, per la discussione ai fini dell’istruttoria tecnica e dell’espressione della posizione politica da portare poi alla Conferenza Stato regioni.

Le istanze del territorio, oltre che dai consiglieri regionale del territorio foggiano, è intervenuto anche il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta che ha chiesto alla Regione un’accelerazione in quanto “il comune è pronto, anche con l’immobile di circa 7mila metri quadri di proprietà comunale, anche alla luce del dialogo aperto e in stato avanzato con gli uffici del ministero che anticipano una possibile riapertura di alcuni tribunali”.

"Anche se siamo orfani di rappresentanza nazionale per assenza di Lucerini negli scranni romani, l'interlocuzione con il Governo centrale va avanti ormai da quasi 2 anni e, vista la sensibilità dimostrata, si può sperare in un epilogo positivo e veloce. Lucera e la provincia di Foggia - ha spiegato Pitta a margine dell'incontro - hanno il diritto di crederci e chi di competenza il dovere di ascoltarci".

Sul tema più specifico della ex-sede distaccata di Rodi garganico è intervenuto, a nome di sei sindaci (Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano, Ischitella, Carpino e Cagnano Varano) e degli avvocati garganici, l'avvocato Giovanni Maggiano ribadendo che la sola, eventuale, riapertura della sede di Lucera non risponderebbe comunque alle esigenze degli operatori e dei cittadini del Gargano, per evidenti difficoltà soprattutto di tipo logistico.

"Dopo aver sinteticamente illustrato le ragioni per le quali il Gargano nord continua ad essere il territorio più penalizzato a livello nazionale dalla riforma della geografia giudiziaria", ha spiegato Maggiano, "ho evidenziato che la riapertura del solo Tribunale di Lucera, con competenza sul Gargano, non risolverebbe i nostri problemi ma, addirittura, li aumenterebbe che non è dato sapere sino a quando i nostri sindaci potranno assicurare economicamente il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace e di Prossimità della Giustizia di Rodi Garganico".

Infine, il presidente dell'associazione avvocati garganici ha ribadito ai presenti quanto "il territorio abbia la necessità di ritornare ad avere al più presto un ufficio giudiziario ministeriale, con le stesse competenze di quello soppresso nel 2013".