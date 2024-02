Nasce a San Nicandro la prima 'Comunità alloggio diversabili': 12 posti letto, si sperimenteranno momenti di autonomia

Una risposta forte alle esigenze assistenziali e di socializzazione di soggetti maggiorenni in età compresa tra i 18 e i 64 anni privi di validi riferimenti familiari, in situazioni di disabilità fisiche, intellettive e sensoriali.

Nella giornata di oggi l'Asp 'dr Vincenzo Zaccagnino' ha inaugurato la struttura per diversamente abili intitolata al benefattore da cui prende in nome. Una iniziativa resa possibile con le risorse del proprio bilancio e con i fondi stanziati dalla Regione Puglia nell'ambito del Por Puglia 2014-2020.

L'immobile è ubicato in Corso Garibaldi, nel centro di San Nicandro Garganico e rappresenta una parte di storia della cittadina.

È stato completamente ristrutturato e ammodernato con ampie sale e spazi comuni per poi essere restituito alla collettività e in particolar modo ai cittadini fragili che potranno vivere in un innovativo contesto di relazione e socializzazione.