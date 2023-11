Una panchina rossa a Palazzo Ateneo: è l'omaggio dell'Uni Fg a Giulia e alle vittime di violenza

Un gesto che simboleggia tantissimo. Colorare una panchina di rosso è un omaggio all'ennesima vittima di femminicidio, Giulia Cecchettin, e a chi come lei ha condiviso il medesimo tragico destino. Ben 107 le vittime nel solo 2023, una piaga che non sembra avere fine, anzi.

Per questo urge riflettere sulle contromisure da adottare, sotto il profilo etico, culturale, sociale e non solo. Questa mattina a Palazzo Ateneo il Comitato Unico di Garanzia ha inaugurato una 'panchina rossa' alla memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza. Un momento di riflessione che ha coinvolto tutti, uomini e donne, ugualmente protagonisti di quel cambiamento necessario perché il 'cancro' della violenza di genere venga estirpato: "La ragazza che vedete lì (Giulia Cecchettin, ndr) poteva essere mia sorella, una mia amica, mia cugina ed è veramente terribile il fatto che una vita così giovane come la mia venga rasa al suolo dalla persona che diceva di amarla, ma non lo amava affatto", le parole di un giovane studente.

"L'Università di Foggia è impegnata costantemente nella lotta e prevenzione contro le discriminazioni di qualsiasi tipo e la violenza di genere. Le azioni messe in atto dal Comitato Unico di Garanzia sono numerose e costantemente realizzate con il coinvolgimento di una ampia rete di soggetti (enti, associazioni, centri) che opera quotidianamente sul territorio con azioni di prevenzione e contrasto alla violenza. La morte di Giulia ha profondamente colpito la nostra Comunità accademica. Questa iniziativa è dedicata, in particolare, a lei ma anche a tutte quelle donne che hanno perso la vita, a quelle che sono sopravvissute e che porteranno per sempre addosso le cicatrici fisiche e psicologiche della violenza subita. La panchina rossa situata all’ingresso del Palazzo Ateneo, sarà un costante monito, soprattutto per i nostri giovani, per non dimenticare e per adoperarsi attivamente per contrastare ogni forma di violenza", ha dichiarato la Presidente del Cug, Annamaria Petito.