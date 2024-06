A Cerignola nasce un nuovo oratorio parrocchiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nell’ambito della festa parrocchiale in onore di Sant’Antonio da Padova, l’omonima parrocchia di Cerignola, nel programma, ha inserito due iniziative di rilievo per la città di Cerignola. Martedì 4 giugno sarà inaugurato l’oratorio parrocchiale con i locali annessi, da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo Metropolita di Cagliari e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, invitato dal vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano S. E. Rev.ma Fabio Ciollaro.

Mons. Baturi alle ore 18,00 celebrerà la S. Messa in parrocchia e poi alle 19,00 si sposterà per la benedizione dei locali, presso il nuovo oratorio in Via dei Sanniti, 139.

Martedì 11 giugno l’Arcivescovo Metropolita di Napoli S. E. Rev.ma Mons. Domenica Battaglia, presso il salone parrocchiale “Mons. Nicola Lanzi” Via dei Sanniti, 139, terrà un incontro sul tema: “Antonio da Padova, la libertà e l’amore verso i poveri”. Inaugurare il nuovo oratorio parrocchiale, i cui lavori sono durati circa tre anni, è un momento aggregativo importante per tutta la comunità parrocchiale e cittadina. Alla cerimonia sarà presente con il Vescovo anche il sindaco di Cerignola On. Francesco Bonito.

Il parroco don Carmine Ladogana ha dichiarato che: “L’intero complesso è stato interamente finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana e da alcuni benefattori. La presenza di Mons. Baturi, Segretario Generale della CEI, conferma l’attenzione della Chiesa Italiana a realtà piccole come la nostra. Le somme stanziate dalla Cei provengono dai fondi dell’8 x mille. Senza questo finanziamento non sarebbe stato possibile realizzare la struttura. Con la nostra firma continueremo a sentirci protagonisti nel sostegno della Chiesa a migliaia di progetti di accompagnamento e sostegno dei giovani”.

Di grande rilievo anche il secondo appuntamento del’ 11 giugno con l’Arcivescovo di Napoli Mons. Battaglia. È sempre il parroco don Ladogana a riferire che: “L’invito rivolto e accettato da don Mimmo Battaglia a incontrare la nostra comunità parrocchiale è una sfida che la parrocchia lancia a se stessa, affinché attraverso le parole e la testimonianza di un vescovo che davvero ha da sempre incarnato la realtà degli ultimi, possa sentirsi ancora di più motivata nell’impegno e il servizio verso i poveri”. Contatti 3385404351