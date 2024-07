A Monteleone di Puglia inaugurata la biblioteca comunale e presentato il progetto pro(pulsioni) digitali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è tenuta lunedì 15 luglio alle 10.30, presso la villa comunale di Monteleone di Puglia, l’inaugurazione della Biblioteca Comunale 'Leonardantonio Saggese' e successivamente presso la nuova struttura di via Borgo Sambuco (ex orfanatrofio femminile) la presentazione del progetto Pro(pulsioni) digitali.

L’incontro, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Monteleone, del presidente e dell’assessore alla cultura dell’Unione del Comuni dei Monti Dauni Pasquale Bizzarro e Stefania Russo, ha visto la partecipazione del vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, del dirigente regionale della struttura di progetto Poli Biblio-Museali Mauro Bruno, del coordinatore del progetto Pro(pulsioni) Digitali per Biblioteche senza frontiere Italia Andrea Fontana e del direttore di Rete delle reti Gianni Stefanini.

Il Comune di Monteleone di Puglia, nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e delle attività connesse per la conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio, con l’attivazione di un presidio bibliotecario si pone l’obiettivo di attivare un nuovo servizio in grado di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile in attività di ricerca, studio, lettura, creazione e rafforzamento di comunità.

Dal mese di dicembre 2023 il Comune di Monteleone di Puglia ha avviato con l’Unione dei Comuni dei Monti Dauni il progetto 'BiblioStart', un percorso attivo di promozione della lettura in collaborazione con partner autorevoli del territorio impegnati nella diffusione della cultura.

A sostenere lo sforzo del Comune di Monteleone e dell’intera Unione dei Comuni dei Monti Dauni, Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia ha deciso di far partire da qui il progetto Pro(Pulsioni) Digitali.

Ideato da Biblioteche senza frontiere in collaborazione con Rete delle reti, il progetto prevede di dotare la biblioteca di Monteleone di una 'Ideas box', progettata da Philippe Starck e contenente la dotazione necessaria per allestire uno spazio dove saranno svolte attività di formazione e integrazione professionale.