A Foggia apre l'aula 'Ascolto minori'. Vaccaro: "Una bellissima cosa per le vittime più fragili"

E' stato inaugurata questa mattina presso il Palazzo di Giustizia di Foggia e sarà utilizzata per ascoltare i minori vittime di reati durante i processi e in fase di indagini preliminari, l'aula ascolto minori, il progetto fortemente sostenuto e finanziato dal club per l’Unesco di Foggia in collaborazione con la Fimp (Federazione Italiana medici pediatri) della provincia di Foggia, l’ordine degli avvocati e l'Asp Maria Cristina di Savoia. Le interviste al procuratore della Repubblica, Ludovico Vaccaro e a Floredana Arnó, presidente club per l'Unesco Foggia