"A Foggia non ci sono solo cose brutte". Ecco la Capitanata da scoprire con Cristian, il bambino innamorato della sua terra

10 anni, molto curioso e con la voglia di scoprire e far scoprire il territorio. Così Cristian ha aperto una pagina Facebook - In viaggio con Cristian - per raccontare le meraviglie della Capitanata