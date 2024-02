Musica per superare la disabilità visiva: inaugurato in Conservatorio il progetto per ciechi e ipovedenti

L’informazione e la formazione per garantire la totale inclusione, e la prevenzione per non sottovalutare segnali che potrebbero diventare patologie più gravi.

È quello che garantisce il progetto 'Illuminiamo le note', inaugurato questa mattina a Foggia - dove la formazione era già stata avviata precedentemente - in Piazza Vincenzo Nigri 5, alla presenza della direttrice del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia Silvia Pellegrini, del direttore del Conservatorio di Foggia M° Donato Della Vista e il presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets Consiglio Regionale Puglia Progetto per la prevenzione delle malattie della vista e inclusione degli studenti con disabilità visiva nei Conservatori pugliesi

In via Siberia, invece, c'era l’Unità Mobile Oftalmica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia.

Nel camper, attrezzato con gli strumenti indispensabili alla diagnosi, medici oculisti hanno effettuato le visite a studenti, al personale docente e non docente dell’istituto. Prevenzione, ma anche formazione già avviata in precedenza con sessioni di approfondimento sull’utilizzo del Braille rivolte a docenti, personale tecnico-amministrativo e allievi degli ultimi anni che potranno diventare i tutor degli studenti e delle studentesse con disabilità visiva che hanno intrapreso o vorranno intraprendere il percorso di alta formazione musicale.

Il progetto regionale, della durata di diciotto mesi, è promosso dall'assessorato regionale all’Istruzione in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Puglia, con l’I.ri.fo.r. - Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Puglia e i conservatori musicali pugliesi.