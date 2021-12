Il Natale solidale dell’associazione Daunia Viva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Lunedì 13 Dicembre l’Associazione Daunia Viva, in collaborazione con il General Contractor Gargano Esco Srl, impresa fortemente orientata alla valorizzazione di strutture civili ma anche e soprattutto socio-sanitarie, ha portato un sorriso e tanta allegria al Centro sociale polivalente per anziani “Il Sorriso di Stefano”, grazie all’esibizione della Band Musicale dei Babbo Natale. Il centro, lo ricordiamo, si colloca nella rete dei servizi territoriali e si caratterizza da una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze degli anziani utenti e delle loro famiglie. Ha una capacità ricettiva per complessivi 30 posti per anziani autosufficienti in età superiore ai 64 anni, tra cui le persone affette da demenze senili che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse. E’ rivolta ancora ad utenti che sono in grado di condurre la propria vita autonomamente, ma che magari sono soli e hanno necessità di compagnia. “Il Sorriso di Stefano” nasce dalla volontà di un privato di concedere un immobile alla Cooperativa, e prende il nome da un ospite residenziale che frequentava la Rssa Il Sorriso. Il pomeriggio di venerdì 17 Dicembre, alle ore 16.30, l’Associazione Daunia Viva, sempre in collaborazione con Gargano Esco Srl, ha allietato, invece, gli ospiti residenziali della ‘RSSA per Anziani Il Sorriso’, con un concerto tenuto dalla ‘Daunia Gospel Choir & Band’. La struttura sanitaria fornisce servizi socio assistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona. Questa sinergia con le due strutture è nata dalla volontà di lanciare un segnale di vicinanza e di solidarietà a chi non potrà vivere questo periodo festivo con i propri cari. Altri appuntamenti: Sabato 18 dicembre: Villaggio Don Bosco Emmaus, Animazione Musicale per i piccoli del Villaggio e consegna dei doni da parte di Babbo Natale e del suo aiutante Elfo. Lunedì 20 gennaio: Parrocchia Opera S. Giuseppe a Lucera, ‘Chritmas Party’ – Artisti di Strada, Spettacolo Circense e Mimo, con consegna doni per i piccoli ospiti della casa famiglia da parte di Babbo Natale e del suo aiutante Elfo. Venerdì 24 dicembre: Consegna 30 sacchi a pelo presso la sede dei 'Fratelli della Stazione' Venerdì 31 dicembre e Sabato 1 gennaio: cena a pranzo donati a favore della casa di accoglienza 'Gesù e Maria' Per tutte le attività info su: www.dauniaviva.it