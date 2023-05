In cattedrale con i ragazzi di iFun per acquistare un montascale per disabili

Una serata all’insegna di performance artistiche a scopo benefico. È ‘Noi siamo orizzonti’, l’evento che animerà il chiostro della Cattedrale di Foggia martedì 30 maggio a partire dalle 22. Organizzata da ‘iFun’, associazione che raggruppa i genitori di bambini e ragazzi autistici, la serata è finalizzata alla raccolta fondi per acquistare un montascale per disabili a suon di pizza sociale, dj set, video mapping, installazioni artistiche, fotografia e tanto divertimento.

I protagonisti saranno loro, i ragazzi di ‘iFun’, ma anche gli studenti e i giovani delle parrocchie reduci da alcuni interessanti laboratori come quello della pizza in collaborazione con ‘LieviTante’, di cucina con la chef Letizia Consalvo, di fotografia all'istituto ‘Pacinotti’ con Vincenzo Romagnoli e di comunicazione con Sara Fabbri. Oltre a queste attività, anche un laboratorio di videomapping con Lucia Zappacosta, nome noto a livello internazionale in questo settore.

“Vogliamo fare in modo – ha detto Maurizio Alloggio di ‘iFun’ – che i fragili sostengano i fragili perché questo è il nostro modo per raccontare la bellezza della cultura a favore della legalità in questa città. E lo facciamo per poter acquistare un montascale, ma anche per sostenere il restauro della cripta della cattedrale. Ci saranno ospiti da tutta Italia e tante associazioni. Non vediamo l'ora di fare una cosa bella per una Foggia che deve essere bella”.