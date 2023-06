Identità 'alias' per chi cambia sesso all'Uni Fg: il nodo del 'dead name' alla proclamazione della laurea

Il sindacato universitario degli studenti di Link ha inoltrato alla governance dell'Ateneo una richiesta per modificare il Regolamento per l'attività e la gestione di una identità alias per persone in transizione di genere presieduto dalla promotrice, la professoressa UniFg Madia D’Onghia. Si tratta di uno strumento rivolto agli studenti e a tutto il personale Unifg, istituito dall'ateneo d’intesa ed in collaborazione con il Cug, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Nato con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze di chi stava affrontando un percorso di transizione di genere, che comporta non solo il passaggio da un sesso all'altro ma un vero e proprio cambio d'identità sul piano burocratico, qualche richiesta c'è stata.

Tuttavia, il Regolamento della carriera 'alias', pur rappresentando un passo in avanti in tema di diritti per la comunità studentesca Lgbtquia+, secondo Francesca Stella, coordinatrice Link Foggia, presenterebbe ostacoli che ne rallenterebbero la sua reale applicazione, "come la richiesta di documentazione amministrativa e medico-diagnostica per attestare lo stato di un percorso psicoterapeutico finalizzato alla riassegnazione del genere e, infine, l'utilizzo del dead name, cioè il nome dato alla nascita, durante la proclamazione del conseguimento della laurea, che equivale a non accettare l'identità di chi sta intraprendendo il percorso, non facile, di transizione di genere".

Molto di spesso si tratta di un percorso fortemente voluto da chi lo intraprende, ma di difficile realizzazione, appunto, per gli ostacoli che si frappongono durante il percorso. Soprattutto quando i tempi della burocrazia non reggono il passo del cambiamento, comportando un periodo - più o meno lungo, a seconda dei casi - in cui il dato anagrafico non corrisponde a quello reale.

L’identità alias costituisce un’anticipazione dei provvedimenti che si rendono necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona entra in possesso di nuovi documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che, appunto, ne rettifichi l'attribuzione di sesso e - di conseguenza - il nome attribuito alla nascita. L’identità alias, quindi, è inscindibilmente associata a quella già attiva, presente nell’anagrafica di Ateneo, e resterà attiva per tutto il periodo della carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente.

"Porteremo le nostre richieste, tramite una mozione, anche alla prossima seduta del Consiglio degli Studenti dell'Università di Foggia, prevista per lunedì 12 giugno. È necessario che anche questo organo prenda una posizione definita su tali tematiche e possa influenzare le scelte dell'amministrazione dell'Ateneo, affinché vengano attuate politiche universitarie contro ogni forma di discriminazione e inclusive per tutte" il commento del consigliere degli Studenti Link Foggia, Gregorio Pio Carmone.