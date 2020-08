Her vince il premio 'Voci per la Libertà': "Ho vissuto la discriminazione sulla mia pelle, per me è un riscatto"

La manfredoniana Her, al secolo Erma Pia Castriota, vince la XXIII edizione di 'Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty', con il brano 'Il mondo non cambia mai'.

"Stasera invece il mondo ha dimostrato che puó cambiare davvero", ha detto senza nascondere la commozione la cantautrice. "È un premio che per me rappresenta un riscatto, perché io stessa ho vissuto la discriminazione sulla mia pelle". Sul palco a contribuire all'esibizione valsa la vittoria il batterista Giulio Caneponi ed il chitarrista Federico Ciancabilla.