La guerra in Ucraina al centro di un incontro dei Lions: 'Il futuro del mondo e dell'Europa passa per Kiev'

Si è svolto a Foggia l'incontro nato per analizzare la situazione alla luce di una guerra che non dia segni di rallentamento

Un parterre di tutto rispetto, quello chiamato ad analizzare la situazione socio-economico-legislativo. L'intento era aprire una discussione sulla attuale sutuazione internazionale che rischia di travolgere economicamente il vecchio continente.

Tra i relatori, oltre al governatore Lions del distretto 108ab Roberto Mastromattei, il professor Aldo Ligustro professore ordinario diritto internazionale all'Università di Foggia. E ancora, la professoressa Patrizia De Pasquale docente di diritto europeo all'Università Lum di Bari e il professor Giuseppe Celi professore associato di Economia Internazionale all’Università di Foggia.

L'analisi passa anche per un profilo legislativo, per capire - come spiega il professor Ligustro - ad esempio, quanto sia lecito sostenere l'Ucraina e fornire le armi necessarie per affrontare il conflitto con la Russia.

L'evento, moderato dal giornalista Michele Loffredo, ha visto anche l'intervento di Paola Mancini, rappresentante degli studenti dell'Ateneo di Foggia.