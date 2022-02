“Il femminismo è un’altra storia”: al via il gruppo lettura di Profadvisor che riunisce gli amanti dei libri e della condivisione dei temi

Un evento gratuito, in programma martedì 22 febbraio alle 19.00, darà il via all’ultima iniziativa di Profadvisor, la realtà foggiana che fa matching tra prof e studenti garantendo ripetizioni legali e di qualità. “Il femminismo è un’altra storia” è il titolo dell’evento e il nome del gruppo di lettura che verrà presentato il prossimo 22 febbraio nella sede di via Torelli 15, un’iniziativa che punta a riunire gli amanti dei libri per letture mensili condivise.

All’evento sarà possibile partecipare previa prenotazione – mandando una mail a info@profavdisor4.it o contattando Profadvisor sui canali whatsApp e social - , l’accesso sarà consentito ad un numero limitato di persone ma sarà possibile partecipare anche online. L’idea si inserisce tra le numerose iniziative che Profadvisor, che da due anni si afferma sempre più nel settore della formazione privata, promuove con l’intento di porsi come hub culturale al servizio della città. Non solo ripetizioni e doposcuola, infatti, quel che la giovane società propone annualmente, ma anche corsi, iniziative e gruppi studio.

“L’idea del gruppo di lettura è stata lanciata da Roberta Strazzella, una nostra docente, e non abbiamo potuto che accoglierla volentieri”, sottolineano i responsabili di Profadvisor. “Siamo infatti felici di aver creato un luogo in cui poter formare la nuova generazione e in cui poter fare rete con i giovani del territorio. Ogni proposta e iniziativa culturale per noi è occasione preziosa di crescita. Da quando siamo nati, nonostante le difficoltà che la scuola e il sistema di istruzione stanno affrontando, sempre più studenti ci scelgono per superare i loro ostacoli e ottenere i migliori risultati nel percorso di studi. Accostare la formazione quotidiana ad iniziative sempre nuove e differenti è, quindi, un modo per rendere Profadvisor punto di riferimento per chiunque ami la cultura.”

Numerose sono, quindi, le iniziative che la società di formazione porta avanti. Il core dell’attività di Profadvisor è costituito dalle ripetizioni private personalizzate per ogni grado scolastico e universitario e pacchetti doposcuola, con cui Profadvisor punta a promuovere un supporto alla formazione finalizzato a dare agli studenti un metodo di studio performante. A questo si aggiungono iniziative di successo, come il gruppo studio per la preparazione all’esame da avvocato, giunto alla sue terza edizione e che ha portato la maggior parte dei suoi iscritti a conseguire l’importante titolo, o i corsi di giornalismo e comunicazione, la cui nuova edizione, dopo il successo del Corso di Giornalismo Sportivo dello scorso anno, verrà presto presentata. Molti i progetti in cantiere per Proadvisor, che già può vantare un numero cospicuo di studenti e un sempre maggior numero di prof.

L’attività dell’azienda, infatti, ha tra gli obiettivi principali quello di dar spazio alle giovani menti, creando un team di docenti giovani e qualificati a cui garantire un lavoro legalmente retribuito. Tutte le informazioni sulle attività di Profadvisor sono reperibili sui canali social @profadvisor4 o sul sito www.profadvisor4.it. Qui è possibile anche inviare la propria candidatura come docente o prenotare una lezione privata.