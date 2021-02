Grotte, graffiti e disegni risalenti all'età del bronzo: un patrimonio inestimabile sulle pendici del Gargano

Una scoperta fatta nel 2010 da Severino Stea e Armando Gravina, mentre esploravano il territorio di San Giovanni Rotondo. Grotte abitate in un arco di tempo che va da 40.000 fino a 2500 anni fa, con disegni perfettamente conservati.

E ancora, graffiti e addirittura i segni di 3 villaggi e un dolmen. Disegni simili si ripetono in diverse grotte, il che farebbe pensare che siano state le stesse persone a farli, in momenti diversi.

Segni di vita all'interno di grotte naturali, utilizzate per riparo o verosimilmente per dei riti magico-religiosi, di una comunità stabilitasi in quella valle per la presenza del fiume Candelaro. Pitture che raffigurano figure geometriche, animali o addirittura shamani.

Un patrimonio culturale che andrebbe preservato che, come di solito accade, resta abbandonato, senza che nessuno si occupi di valorizzarlo e magari 'trasformarlo' in un luogo di attrazione turistica e culturale che creerebbe un mini indotto occupazionale.