Pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici per asili nido e scuole dell’infanzia: finanziati 2.190 interventi

Pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia che verranno finanziati con 3 miliardi di risorse del Pnrr, a cui si aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero dell’Istruzione.

Sono 2.190 interventi: 333 per le scuole dell'infanzia e 1.857 per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni e, anche grazie alle risorse del Ministero, sono stati finanziati ulteriori 66 interventi, compresi i progetti con punteggio pari merito. In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia. "Costruire nuovi asili nido e scuole dell’infanzia o mettere in sicurezza quelli esistenti, è una priorità per favorire l’occupazione femminile e permettere alle mamme di conciliare i tempi vita - lavoro", chiosa l'assessora regionale al Welfare, Rosa Barone.