Il Governo impugna la legge regionale sull'Acqua pubblica, Emiliano: "Atto di guerra verso i cittadini pugliesi"

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge pugliese che, in ossequio al vittorioso referendum sull’acqua pubblica del 2011, garantiva la gestione del servizio idrico integrato da parte dei Comuni Pugliesi. Legge approvata all’unanimità dalla assemblea dei Comuni Anci e a larghissima maggioranza, anche col voto di alcune forze di opposizione, dal Consiglio Regionale della Puglia. Il presupposto in base al quale la legge viene impugnata è che affidare il servizio idrico integrato ai Comuni pugliesi e non metterlo a gara, potrebbe avere dei profili di incompatibilità con le previsioni comunitarie in tema di concorrenza.

“Si tratta di un atto politico gravissimo che intende impedire il mantenimento in mano pubblica del servizio idrico integrato della regione Puglia e favorire la gestione da parte di privati. La gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato nell’esperienza pugliese ha garantito criteri di efficienza e sostenibilità, nel rispetto del principio dell’accesso equo alla risorsa idrica. Una gestione prudente, con dinamiche tariffarie molto contenute nel tempo, improntata alla creazione di valore per la collettività e non per i dividendi azionari. Valore da sempre reinvestito nell’azienda per garantire elevati livelli di investimento e quindi di servizio. L'atto del governo è una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti dei cittadini pugliesi ed italiani che credono nella proprietà pubblica dell’acqua. Reagiremo in maniera forte chiamando a raccolta tutte le forze migliori della Puglia e dell’Italia perché si oppongano decisamente a questo disegno che favorisce le multinazionali a discapito di Comuni e Regioni”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia.

“Il Governo Meloni vuole spalancare le porte di Acquedotto Pugliese a privati e multinazionali. La sostanza politica è questa perché, altrimenti, sarebbe stato diversamente indirizzato l’intenso lavoro tecnico svolto dagli uffici regionali e ministeriali con il concorso delle alte competenze legali impegnate in un passaggio così delicato, riguardante un pezzo prezioso della nostra storia sociale, economica e industriale, che ha ormai assunto una rilevanza europea e internazionale", è il commento del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Risorse idriche, Raffaele Piemontese.

"La legge regionale che abbiamo varato è un baluardo contro la privatizzazione dell'acqua in Puglia. Aiutare i pugliesi a mantenere solido e inattaccabile questo baluardo sarebbe un dovere per il Governo di un Paese in cui, nel 2011, in uno degli ultimi referendum in cui si sia raggiunto il quorum, il 95 per cento degli italiani e circa il 98 per cento dei pugliesi ha chiesto che l’acqua restasse pubblica. Il Governo nazionale - aggiunge Piemontese - mostra evidentemente ostilità alla Puglia così come a ogni altra espressione territoriale o soggettività istituzionale non allineata".

"Abbiamo detto, ripetiamo e ripeteremo davanti alla Corte Costituzionale che la legge pugliese stabilisce il diritto alla sicurezza idrica e la migliore difesa degli interessi dei cittadini attraverso un ruolo dei Comuni assai più incisivo di quanto già non accada oggi con l’Autorità Idrica Pugliese, il soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua. La legge regionale che abbiamo approvato - conclude il vicepresidente della Regione - non ha tracciato un’unica strada obbligata per l’AIP. Ma offre la possibilità, tra le altre, di prevedere la partecipazione di tutti i Comuni pugliesi in una nuova società tutta pubblica, la cosiddetta società “in house”: è la strada attraverso cui cittadini e territori avranno più voce in capitolo nella pianificazione degli interventi e nel controllo della gestione ed è la migliore garanzia che i gli “utili aziendali” restino sul territorio e non prendano la via di multiutility o multinazionali. L’alternativa netta resta sempre quella: pubblico o privato per il governo dell’acqua?”