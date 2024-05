Gli studenti della scuola media Dante ripuliscono il quartiere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nei giorni scorsi si è tenuta l’iniziativa di riqualificazione urbana tra i volontari de La Via della Felicità di Foggia e alcuni studenti della Scuola Media “Dante Alighieri” di Viale Leone XIII.

I ragazzi fin da subito hanno dimostrato tantissimo entusiasmo e partecipazione, andando in giro tra le aree verdi per cercare i rifiuti abbandonati. Infatti, sono stati raccolti moltissimi contenitori di plastica, molti cartoni, gratta e vinci, mozziconi di sigarette, ma anche dei rifiuti ingombranti quali un monopattino, un segnale stradale e un copri volante. Al termine dell’attività i residenti del quartiere hanno voluto ringraziare i giovani ragazzi e i volontari.

Inoltre, gli studenti hanno ringraziato La Via della Felicità in quanto si sono resi conto che la loro città è sporca e che bisogna stare attenti a non disperdere i rifiuti nell’ambiente. Marina Biancardino, coordinatrice de La Via della Felicità di Foggia, vuole ricordare le parole dell’autore L. Ron Hubbard, che scrisse nella guida al buon senso La Via della Felicità “I bambini di oggi sono gli adulti di domani; perciò, prenditi cura di loro” ed è quello che Marina sta facendo creando una cultura di rispetto ambientale nella città di Foggia. Le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .