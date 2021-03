La primavera sboccia al Policlinico Riuniti: consegnati 700 tulipani per pazienti e operatori sanitari

Circa 700 tulipani sono stati donati, questa mattina, ai pazienti e agli operatori sanitari del Policlinico Riuniti di Foggia, in segno di speranza e di benessere da Giuseppe Savino, ideatore di Vazapp, primo hub rurale pugliese, che ha realizzato nel fondo di famiglia il più grande campo di tulipani in Puglia. Insieme a lui, Jole Figurella, presidente dell’associazione 'Il Cuore Foggia' dei Clown Dottori, i ragazzi di Casa Sankara' e Mario Ilio Guadagno della Protezione Civile E.R.A.

Hanno partecipato all’incontro il commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli, il direttore amministrativo Michele Ametta, il direttore sanitario Franco Mezzadri e la dirigente della SSD Affari Generali e Privacy Laura Silvestris. “Una manifestazione di grande affetto e vicinanza al Policlinico Riuniti. Il tulipano è un fiore molto bello che rappresenta simbolicamente la nostra speranza di venir fuori da questo momento così difficile e impegnativo. Sono sicuro che tutti insieme sconfiggeremo presto questa pandemia e, facendo tesoro di questa esperienza, saremo uomini e donne e professionisti diversi e migliori”, ha spiegato Dattoli. L’iniziativa 'Tulipani sospesi' è un crowdfhttps://www.foggiatoday.it/attualita/raccolta-fondi-tulipani-foggia-ospedali.htmlunding organizzato dal giovane agricoltore pugliese Giuseppe Savino per far nascere un sorriso in questo momento così difficile per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

r

Gallery