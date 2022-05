Il ministro Franceschini sceglie il prof. Volpe: nominato 'consigliere in materia di educazione e formazione'

L'on. Dario Franceschini, ministro della Cultura, con Dm 186 del 18 aprile scorso, ha nominato il prof. Giuliano Volpe, 'consigliere in materia di educazione e formazione'.

L'ex rettore dell'Università di Foggia, in stretta collaborazione con il segretario generale, il capo di gabinetto e il direttore generale educazione e ricerca, opererà in particolare in collegamento con il ministero dell’Università e della Ricerca per favorire una sempre più stretta collaborazione tra i due ministeri e un’integrazione tra formazione, ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Anche con tale funzione, il prof. Volpe è impegnato inoltre in diverse commissioni del ministero dell'Università e della Ricerca in rappresentanza del MiC: comitato di indirizzo per l'applicazione del protocollo stipulato da Mur e MiC (11 dicembre 2020); comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113, per la diffusione della cultura scientifica; commissione tecnico-consultiva prevista dall’articolo 2 del decreto Miur, di concerto con Mibact (22 dicembre 2015, n. 941).