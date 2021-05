Giro d'Italia, nella tappa di Foggia si celebrano gli 'Eroi della Sicurezza': premiato Michele, l'addetto che ha soccorso una donna sulla Cerignola Est - Foggia

Premiato il sovrintendente Giuseppe Bernardi e dall’assistente capo Simone Lippolis, in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Palagiano per aver prestato assistenza ad una automobilista in forte stato di agitazione. Riconoscimento anche per Michele di Genova, coordinatore informazione e controllo traffico della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, per la prontezza e la rapidità con le quali ha soccorso una donna gravemente ferita che giaceva tra la corsia di emergenza e quella di marcia

Con la partenza del Giro d’Italia tornano anche le premiazioni degli 'Eroi della Sicurezza', iniziativa giunta al decimo anno e nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.



Oggi , alla partenza dell’ottava tappa della competizione ciclistica, Foggia-Guardia Sanframondi, Autostrade per l’Italia ha consegnato un premio al sovrintendente Giuseppe Bernardi e dall’assistente capo Simone Lippolis, in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Palagiano del

Compartimento stradale di Bari, per aver prestato assistenza ad una automobilista in forte stato di agitazione. La Polizia Stradale ha inoltre celebrato con un riconoscimento l’impegno manifestato nel proprio lavoro a Michele di Genova, coordinatore iiformazione e controllo traffico della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, per la prontezza e la rapidità con le quali ha soccorso una donna gravemente ferita che giaceva tra la corsia di emergenza e quella di marcia, favorendo l’arrivo dei soccorsi sanitari e ripristinando la viabilità in tempi celeri.



Il 28 agosto 2020 alle ore 22:15 circa, Michele era di rientro dalle ferie estive con la sua famiglia e stava percorrendo la A14 Bologna–Taranto

quando, in prossimità del Km 582, tra Cerignola Est e Foggia Zona Industriale direzione Pescara, notava in lontananza diversi veicoli fermi

tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia con le quattro frecce accese. Percepito il possibile pericolo per gli utenti che

sopraggiungevano, Michele ha contattato il Centro Radio Informativo di Bari per ricevere informazioni sull’accaduto. Una volta giunto sul luogo

dell’evento, l’operatore ha constatato la presenza di una donna gravemente ferita a terra. La donna, che stava viaggiando su di un mezzo pesante

insieme al suo compagno, era scesa in piazzola di sosta ed era stata investita da un veicolo in transito. L’operatore ha soccorso la signora

portandola al lato della piazzola, poi si è messo in contatto con il Centro Radio Informativo per coordinare l’intervento dei soccorsi sanitari e della

Polizia Stradale, consentendo di trarre in salvo la donna.

La mattina del 4 settembre 2020, la pattuglia della Polizia Stradale di Bari, composta dal sovrintendente Giuseppe Bernardi e dall’assistente capo Simone Lippolis, veniva contattata dalla Sala Operativa che li informava che lungo la A14 un veicolo, fermo nella corsia di marcia su un tratto a doppio senso di circolazione, stava bloccando la viabilità. A bordo dell’auto si trovava una donna in stato confusionale e di forte agitazione. Giunti sul posto i poliziotti, dopo aver rassicurato la donna e averla messa in sicurezza, sono intervenuti per liberare la carreggiata e far defluire il traffico. La pattuglia della Polizia Stradale ha poi scortato la donna fino alla barriera di Taranto, assicurandosi che arrivasse sana e salva a destinazione.