Arriva anche a Foggia il 'Giretto d'Italia', la speciale gara tra città che promuove la mobilità sostenibile

Anche la città di Foggia mercoledì 20 settembre ospiterà il “Giretto d’Italia”, una iniziativa programmata per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e organizzata da Legambiente in collaborazione con Euromobility.

Il Giretto è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bici o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica (monopattini elettrici, monowheel, E-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway).

Per partecipare basta recarsi al lavoro o a scuola utilizzando uno dei mezzi sopra indicati, passando in uno dei check point previsti anche a Foggia in – Via Lanza/piazza Cavour palazzo Uffici Statali; – C.so Roma altezza ASL; – Via Napoli nei pressi della Facoltà di Agraria.

La fascia oraria dedicata al monitoraggio va dalle ore 07:30 alle ore 09:30. Sarà vincitrice della sfida la città che totalizzerà, nel periodo di monitoraggio, il maggior numero di spostamenti, e quindi di passaggi, effettuati con mezzi di mobilità sostenibile alternativi.