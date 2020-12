Fiori e decorazioni, il dono dei giovani sanseveresi alla comunità: "La città appartiene alle persone per bene"

"In vista del Natale abbiamo voluto fare questo piccolo ma significativo dono alla nostra città, in un momento davvero particolare per tutti noi". I giovani ragazzi del movimento San Severo siamo noi nella giornata di ieri hanno dei fiori nelle aiuole delle vie principali di San Severo.

"Un pensiero dedicato a tutta la cittadinanza provata da questa triste situazione, ma soprattutto ai commercianti che stanno affrontando un momento davvero difficile, aggravato anche dagli avvenimenti degli ultimi giorni", spiegano i giovani rappresentanti del movimento.

"San Severo Siamo Noi continua il suo impegno al servizio della nostra cittadina, con piccoli gesti che siamo sicuri arriveranno dritti ai cuori dei nostri concittadini! Mai come in questo momento c’è bisogno di guardare oltre anche partendo da piccole iniziative come la nostra. Nel nostro piccolo, ancora una volta, abbiamo voluto ridare lustro ad una zona importantissima della nostra città ma soprattutto vogliamo lanciare un chiaro messaggio: San Severo appartiene alla gente per bene ed è dalla gente per bene che noi vogliamo e dobbiamo ripartire! A seguito di quello che è successo negli ultimi giorni, ci sentiamo vicini a tutti i commercianti e siamo sicuri che questo nostro gesto farà bene a tutta la comunità! San Severo merita ben altri palcoscenici ed ancora una volta, tutto insieme, ripartiremo".