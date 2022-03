Foggia ricorda le vittime innocenti di mafia: sono più di 1000. Piccoli alunni scrivono i loro nomi sui cartelli

Questa mattina, 21 marzo 2022, nel corso della XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il presidio di Libera Foggia ‘Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone’, in collaborazione con la Biblioteca ‘La Magna Capitana’, ha promosso la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie presso l’Auditorium della Biblioteca. Al termine è stato effettuato il collegamento con la piazza di Napoli, sede principale della manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico, per ascoltare il discorso del presidente Don Luigi Ciotti.