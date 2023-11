La sfida dell'Arcigay nella città con pochi pungoli: "Foggia può diventare un’altra città"

Partiamo da un numero: 38. Sono le vittime di odio transfobico in Italia nell’ultimo anno. Nell’81% dei casi si è trattato di omicidio. A questo va sommato il numero di episodi (migliaia!) di transfobia fisica, verbale e psicologica con cui quotidianamente la comunità deve fare i conti. E tutele ce ne sono poche. Per questo urge non abbassare la guardia e cogliere ogni singola occasione per accendere i riflettori su una questione che è sociale, civile e anche politica.

Tra le comunità LGBTQIA+ più attive e sempre in prima linea in questo senso c’è il comitato provinciale Arcigay Foggia che non poteva non organizzare, lo scorso 20 novembre, un sit-in in piazza Giordano per il ‘Transgender Day Of Remembrance’, ricorrenza nata per commemorare le vittime dell'odio transfobico.

Un’occasione per fare il punto della situazione in città con Alice Rizzi, presidente di Arcigay Foggia ‘Le Bigotte’.

Come è andato il sit-in per la Giornata della Memoria Transgender?

È andato bene perché per noi è importante fare questo tipo di manifestazioni. Siamo fuori dalla logica della performance per cui quando si scende in piazza bisogna riempirla per non fare brutta figura. A noi interessa mostrare che ci siamo per la comunità, e ieri noi c’eravamo per quella trans e non binaria. È stato bello incontrarsi, scambiarsi uno sguardo e tornare a casa con la consapevolezza di non essere soli. E siamo anche riusciti a reclutare qualche attivista trans, cosa che non è affatto facile.

Perché è più difficile?

Parafrasando bell hooks (pseudonimo volutamente scritto in minuscolo della scrittrice, attivista e femminista statunitense Gloria Jean Watkin, ndr) potremmo dire che le persone transgender oggi ci dicono qual è la base della piramide patriarcale. Vivono una condizione di marginalità che si ripercuote sul mondo del lavoro, della scuola, nella vita sociale. Non è semplice subire gli sguardi e i commenti di chi non trova corrispondenza con i documenti. Per questo è difficile che qualcuno abbia voglia di metterci la faccia: Foggia non è Bologna, non ha una storia politica così forte. E poi è una città complicata dove è difficile per tutti sopravvivere. Tuttavia siamo fiduciosi: il nostro gruppo dei giovani sta lavorando veramente bene, hanno tanta voglia di fare.

Perché, secondo te, la cultura dell’inclusione e dell’accoglienza fa fatica ad attecchire?

È un problema che non riguarda solo l’orientamento sessuale, ma tutte quelle categorie che la cultura patriarcale ha messo ai margini, che chiedono uno spazio e fanno fatica a trovarlo. È per proteggere se stessa che le culture dominanti lasciano invariato lo stato di cose. Ma per fortuna oggi si parla, si condivide, e noi dobbiamo continuare a lottare e presidiare ogni conquista perché dobbiamo sempre ricordarci che nessun diritto è acquisito per sempre. Dobbiamo avere occhi e orecchie aperti, per creare nuovi legami e guardare chi ci governa.

Alla vigilia del Pride a Foggia, Luxuria ha detto: “Questo momento ci darà l'occasione di dimostrare chi è dalla parte nostra”. Chi, oggi, è dalla vostra parte?

Secondo me, nessuno. Purtroppo i Pride sono anche una grande occasione per avere visibilità portando in corteo una bandiera arcobaleno al suono di “noi siamo dalla vostra parte”. Ma poi finisce lì. Infatti in questo momento siamo soli a lottare per l’identità alias nelle scuole, nessuno si sta preoccupando di difendere i diritti delle famiglie arcobaleno, non mi risulta che ci sia qualche gruppo politico a picchettare il tribunale accanto alle sorelle di Arcigay o ai gruppi femministi di Padova. Le nostre battaglie sono anche affari della politica: i diritti civili e quelli sociali non hanno colore.

Come vedi la tua città?

È una città che, se stimolata, risponde in maniera sorprendente e fa accadere le cose. Purtroppo negli ultimi decenni non ha avuto molti pungoli, ma sono fiduciosa: è la città dove vivo per scelta, quella che scelgo ogni giorno nonostante si faccia fatica. Come me ci sono tanti altri che sono tornati qui a dimostrazione che si possono creare spazi in cui vivere, stare insieme e sentirsi inclusi. Secondo me, la causa dei mali della nostra città è la cattiva amministrazione. Ecco, se gli stimoli e i segnali positivi partono dalla testa, Foggia può davvero diventare un’altra città.